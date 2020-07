Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten auf der Sendstraße in Höhe Rüschebrinkstraße in Wambel kann die Buslinie 422 diesen Bereich in beiden Richtungen bereits seit dem 2. Juli für voraussichtlich eine Woche nicht mehr befahren.

In Richtung Aplerbeck war zunächst eine Umleitungsstrecke über den Westkamp in Brackel eingerichtet worden, damit das Karola-Zorwald-Seniorenheim gut zu erreichen ist. Trotz eines Halteverbots auf dem Westkamp wird diese Straße laut DSW21 aber immer wieder zugeparkt und kann so von den Bussen nicht befahren werden.

Somit ist man gezwungen, mit der Linie 422 eine andere Umleitungsstrecke über die Straße Am Westheck zu fahren. Dadurch entfallen die Haltestellen "Sendstraße/Seniorenheim" und "Westkamp" ersatzlos. Für den Haltepunkt "Tymannstraße" ist auf Am Westheck in Höhe des Hauses Nummer 53 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

DSW21 bittet um Verständnis.Ausführliche Informationen sind dem Internetangebot www.bus-und-bahn.de (mobil: bub.mobi) unter "Aktuelles - Verkehrshinweise" zu entnehmen