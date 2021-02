Auf gleich zwei Busumleitungen im Dortmunder Norden, bedingt durch Bauarbeiten, hat Nahverkehrsbetreiber DSW21 hingewiesen.

Aufgrund einer Vollsperrung des Grüggelsort im Zuge von Arbeiten an den Versorgungsleitungen in Kirchderne im Einmündungsbereich Kemminghauser Straße/Grüggelsort muss ab Montag, 8. Februar, bis voraussichtlich 17. Februar die Buslinie 411 eine Umleitung fahren. Hierbei entfällt in beiden Fahrtrichtungen die Haltestelle "Kirchderne Friedhof". Alternativ kann die Haltestelle "Ubinckstraße" auf der Derner Straße genutzt werden.

Wegen Straßenbauarbeiten kann zudem ab Dienstag, 9. Februar, bis voraussichtlich Mitte Mai in Scharnhorst die Straße Buschei von der Buslinie 427 nicht mehr befahren werden und wird umgeleitet. Hierbei entfallen die Haltestellen "Kafkastraße", "Brechtstraße" und "Barthstraße" ersatzlos. Als Alternative empfiehlt DSW21, die Haltestellen "Schäffleweg" beziehungsweise "Flughafenstraße" zu nutzen.

DSW21 bittet um Verständnis.

Mehr Infos: www.bus-und-bahn.de (mobil: bub.mobi) unter "Verkehrsmeldungen".