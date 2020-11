Die Deutsche Bahn (DB) setzt ihre Arbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Dortmund und Hamm fort - mit Auswirkungen auch auf die Nahverkehrsnutzer an den Bahnhöfen Scharnhorst und Kurl.

Einbau von Hilfsbrücken im Bereich Kamen

Im Bereich Kamen werden Hilfsbrücken unterhalb der Gleise eingebaut. Durch diese Hilfsbrücken können die Arbeiten unterhalb der Gleise fortgesetzt werden - ohne Beeinträchtigung des Eisenbahnbetriebs. Die Arbeiten laufen vom 27. November, 21.45 Uhr, bis zum 30. November, 4.20 Uhr. Sobald die Hilfsbrücken eingebaut sind, werden Schiene, Schwellen und Schotter wiederhergestellt.

Bislang sind die Arbeiten zur Beseitigung des Bahnübergangs „Südkamener Straße“ im Zeitplan. Der Einschub der neben den Gleisen erstellten Eisenbahnüberführung ist für Oktober 2021 geplant. Anschließend beginnt der Kreis Unna mit dem Neubau der Straße. Sollten diese Arbeiten planmäßig voranschreiten, kann die DB den Bahnübergang voraussichtlich im Jahr 2023 endgültig außer Betrieb nehmen.

Auswirkungen auf den Nahverkehr:

Die Züge der Regionalexpress-Linien RE 1 (abellio), RE 6 (National Express) und RE 11 (abellio) fallen zwischen Dortmund und Hamm aus. Als Ersatz verkehren Busse nach folgenden Konzepten:

 Ersatzbus Linie A: Dieser Bus verkehrt als Schnellbus zwischen Hamm Hbf und Kamen ohne Zwischenhalt und weiter mit allen Unterwegshalten zwischen Kamen und Dortmund Hbf.

 Ersatzbus Linie B: Dieser Bus verkehrt zwischen Hamm Hbf und Kamen mit Halt in Nordbögge und weiter als Schnellbus ohne Halt zwischen Kamen und Dortmund Hbf.

 In Kamen ist ein Umstieg zwischen den beiden Buslinien möglich.

Der RE 3 (eurobahn) wird zwischen Dortmund und Hamm ohne Zwischenhalte umgeleitet.

Auch auf den Fernverkehr gibt es diverse Auswirkungen. Die Fahrplanänderungen sind überwiegend bereits in den Online-Auskunftssystemen enthalten. Außerdem werden sie über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Die detaillierten Fahrpläne veröffentlichen die jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Für einzelne Linien der DB kann auch ein Newsletter abonniert werden.

Keine Fahrkarten in Ersatzbussen erhältlich

Nicht zu vergessen: In den Bussen sind keine Fahrkarten erhältlich. Sie müssen online über die Apps der Verkehrsunternehmen oder an den Verkehrsstationen (nicht an den Ersatzhaltestellen) am Automaten oder am Schalter erworben werden. VRR- und NRW-Tickets sind ab sofort auch bequem als Handyticket über den DB-Navigator erhältlich.