Corona-Verdachtsfall in Kindertagesstätte im Dortmunder Osten: Eine Familie aus der katholischen Kita St. Clemens in Brackel, Flughafenstraße 56, hatte Kontakt zu einem bestätigten Corona-Patienten.



Die Leitung der Kindertagesstätte informierte Eltern am Montagmorgen (9.) persönlich noch auf dem Parkplatz, als diese ihre Kinder zur Betreuung bringen wollten.

Die betroffene Familie befindet sich seit dem vergangenen Wochenende in häuslicher Quarantäne. Eine Auswertung ihres Tests auf das Virus Sars-CoV-2 steht noch aus. Diese dauere angesichts der Vielzahl von Fällen bis zur Wochenmitte.

Derzeit besuchen rund 100 Kinder die Tagesstätte St. Clemens. Deren Eltern reagierten am Montagmorgen weitgehend besonnen. Sie nahmen ihre Kinder wieder mit nach Hause, informierten Arbeitgeber und bemühten sich um alternative Betreuungen. Vielfach zeigten sich Chefs kulant und gestatteten den Eltern - soweit möglich - das Arbeiten von Zuhause aus.