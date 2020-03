Aufatmen bei Familien und Mitarbeitern der Brackeler Kindertagesstätte, die seit Anfang der zurückliegenden Woche mit einem Corona-Verdachtsfall konfrontiert waren. In der Kita St. Clemens läuft wieder der Normalbetrieb, seitdem das negative Testergebnis auf das Virus Sars-CoV-2 vorliegt.

Am Montagmorgen nahmen alle Eltern ihre Kinder wieder mit nach Hause, als die Kindergartenleitung ihnen vom Verdachtsfall berichtete. Eine Familie aus der Kita stand seit dem Wochenende in Quarantäne. Sie hatte direkten Kontakt zu einem Covid-19-Patienten.

Für Nutzer und Angestellte der Brackeler Kita begann eine Woche voller Ungewissheiten und mit einigem Organisationsaufwand. Nun also die Entwarnung. Das Gesundheitsamt informierte am frühen Dienstagabend die Betroffenen. Am Mittwoch (11.) gab es wieder einen normalen Kita-Alltag für die Kinder.