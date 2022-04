Fortsetzung der Internet-Kurse "Senior*innen ins Netz"

Der AWO-Ortsverein Gartenstadt/Kaiserhain hat im Dezember 2021 in Kooperation mit der ZWAR-Gruppe Brackel und dem Seniorenbüro Innenstadt-Ost die neue Veranstaltungsreihe „Medienkompetenz – Senior*innen ins Netz“ mit zwei Kursen gestartet. Durch die großzügige Förderung der Sparkasse Dortmund konnten 12 Android-Tablets mit Zubehör beschafft werden und dadurch den Kursteilnehmer*innen kostenlos für den Kurs zu Verfügung gestellt werden.

Die Nachfrage nach der Teilnahme an weiteren Kursen ist ungebrochen, so dass eine zweite Kursreihe eingerichtet worden ist, die bereits am 04. April begonnen hat.

Hierzu erklärt der Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Gartenstadt/Kaiserhain Udo Dammer: “Die digitale Welt bestimmt immer mehr unser Leben. Dies gilt nicht nur für die jüngeren, sondern auch für die älteren Generationen. Die angebotenen Kurse sollen den teilnehmenden Senior*innen zeigen, dass die digitale Welt erlernbar ist und uns allen helfen kann, unser Leben leichter, angenehmer und sehr lange selbstbestimmt zu gestalten. In diesem Zusammenhang gilt unser besonderer Dank der Sparkasse Dortmund, die mit ihrer sehr schnellen und unkomplizierten Förderzusage die optimale Durchführung dieser Kurse erst ermöglicht hat.“

Unter Anleitung der Kursleiterin Natalia Niehörster werden interessierten Senior*innen Wissen und Kenntnisse über das Internet vermittelt und somit vorhandene Vorbehalte abgebaut.

Die Kurse richten sich sowohl an Anfänger*innen als auch fortgeschrittene Anwender*innen. Im Vordergrund steht das gemeinsame Lernen mit dem Ziel, Berührungsängste zu minimieren und vorhandene Vorurteile abzubauen. Geübt wird der Umgang mit Android-Tablets und entsprechenden Tools / Apps. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Erwartet werden Wissensdurst, Neugier und die Bereitschaft, Neues zu lernen.

Diese kostenlosen Kurse finden in der AWO – Begegnungsstätte ab dem 04.04.22 in der Geßlerstr. 13 statt. Wöchentlich werden montags jeweils zwei Kurse angeboten.

Kurs 1 => 13:30 – 15:30 Uhr

Kurs 2 => 15:30 – 17:30 Uhr

In der Begegnungsstätte besteht auch weiterhin die Corona-Maskenpflicht.

Es sind noch einige, wenige Plätze frei, für die noch eine telefonische oder digitale Anmeldung unter folgenden Kontaktdaten möglich und obligatorisch ist:

per E-Mail: seninetz.2021@gmail.com – Stichwort „Gartenstadt“- unter Angabe der Telefonnummer

oder

per Telefon mit Anrufbeantworter täglich von 7 bis 19 Uhr unter 0231 – 97 84 335

Die Rückmeldung zur Kursanmeldung an Interessent*innen erfolgt umgehend.