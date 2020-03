Nachdem Klaus Zielonka, Schulleiter der Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG), nach einem Rundschreiben des NRW-Ministeriums für Schule und Bildung vom 27.2.2020 bereits die Skifahrt des Jahrgangs 12 nach Italien wegen der drohenden Ausbreitung des Coronavirus abgesagt hatte, hat der verantwortliche GSG-Schulleiter nach Beratung im Kollegium nun "sämtliche Fahrten der nächsten Wochen" abgesagt.

Per Brief vom 2.3. informierte Zielonka die Eltern der Schüler*innen der Jahrgangsstufen 11 und 12 direkt. Brief und weitere Infos sind auf der Homepage der Brackeler Gesamtschule (www.gsg-do.de) veröffentlicht worden.

"Ich bedaure die Absage außerordentlich, glaube aber die richtige Entscheidung im Sinne der Verantwortung für unsere Schulgemeinde getroffen zu haben", schreibt Zielonka - auch mit Blick auf die anstehenden Prüfungen und eine drohende vorübergehende Schulschließung, sollten sich GSG-Schüler und Lehrer anstecken.

Konkret gilt die Absage zunächst für die übrigen 12er-Leistungskursfahrten und die Spanienfahrt des Jahrgangs 11.

Nach Erhalt der Schlussrechnung werde man die Rückerstattung des Reiseanbieters den Eltern zurück überweisen. Die könnten zudem versuchen, entstandene Kosten über die Reiserücktrittsversicherung rückerstattet zu bekommen.