Großes Interesse am Smartphone- und Tabletkurs für Senior*innen in Wambel

Initiiert vom Repair Cafe Wambel und dem Computer Club Dortmund-Bildungszentrum Brackel e. V. startete am 17. Januar im Ev. Jakobus Gemeindehaus Wambel unter der Leitung von Matthias Obst der erste Smartphone- und Tabletkurs mit 9 Senior*innen, die keine oder nur wenige Vorkenntnisse im Umgang mit dem eigenen Android Smartphone oder Tablet haben.

Die Nachfrage war derart groß, dass nach Beendigung des vier-wöchigen Kurses am 07. Februar 2020 drei weitere Kurse über jeweils 4 Wochen sowohl im Ev. Gemeindehaus, als auch in den Räumen vom CCDO-Bildungszentrum Brackel e. V angeboten werden.

In Kleingruppen bis max. 10 Personen lernen die Teilnehmenden wichtige Funktionen wie die Benutzung des Adressbuches und des Kalenders anhand von vielen praktischen Übungsbeispielen kennen, sowie wichtige Apps und die Kamerafunktionen.

Alle Fragen werden in Ruhe von Mattias Obst erklärt und anhand von vielen praktischen Übungen wird die Angst vor einer falschen Bedienung am eigenen Gerät abgebaut und so überwunden!

Weitere Informationen zu den Schnupperkursen und zu den sonstigen (Fortbildungs-) angeboten für Jung und Alt gibt das Team des CCDo-Bildungszentrum Brackel e. V. , Telefon 0231/ 16 54 704