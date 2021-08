Das Hernienzentrum am Knappschaftskrankenhaus Dortmund in Brackel wurde ein weiteres Mal als einziges Krankenhaus in Dortmund als Kompetenzzentrum für Hernienchirurge von der deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) zertifiziert.

Hernien, also Bauchwand-, Leisten- und Narbenbrüche, werden im Kompetenzzentrum besonders schonend für den Patienten versorgt. Die Abteilung im "Knappi" trägt das Siegel für Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie bereits seit 2012 und nahm als eines der ersten Zentren in Deutschland an der größten Registerstudie zur Hernienversorgung, der Herniamed Studie, teil.

Für Dr. med. André Schilling, Chefarzt der Klinik für Allgemein und Viszeralchirurgie, Proktologie, und die Leitende Oberärztin Jennifer Plötner bedeutet diese Rezertifizierung eine weitere Bestätigung für die hohe Qualität, auf die sich Patienten hier verlassen können.

Der gesamte Prozess von der Vorstellung des Patienten bis zur Operation und zur Nachsorge wird bei der Zertifizierung von externen Gutachtern mit entsprechender Expertise unter die Lupe genommen. Hohe Eingriffszahlen mit entsprechend guten Ergebnissen sind hierbei die Mindestvoraussetzungen. Die hohe Expertise in der Hernienchirurgie hat mittlerweile eine überregionale Reputation. Regelmäßig werden Vorträge zu diesem Thema auch auf internationalen Kongressen gehalten.

Für das Kompetenzzentrum sprechen neben modernsten Operationsverfahren, die hier zum Teil entwickelt und vorangetrieben wurden und sich unter wissenschaftlicher Aufarbeitung befinden, vor allem die Möglichkeit robotischer Unterstützung des Operateurs durch das DaVinci-System. Die robotische Chirurgie spielt unter Leitung von Chefarzt Dr. Schilling eine besondere Rolle. Auch hier nimmt die chirurgische Abteilung eine Vorreiterrolle ein. Bereits seit 2017 greift die chirurgische Klinik auf das robotische System zu.