Ab Freitag, 15. Oktober, wird der Dortmunder Impfbus wieder in der Stadt unterwegs sein.

Nach dem Auftakt beim Wochenmarkt in Huckarde macht der blaue Impfbus diesen Monat u.a. noch gleich zweimal Station im Dortmunder Nordosten: am Donnerstag, 21. Oktober, von 8 bis 13.30 Uhr am Wochenmarkt Scharnhorst auf dem Parkplatz der Gesamtschule am Buschei sowie am Mittwoch, 27. Oktober, von 8 bis 15 Uhr am Supermarkt Edeka Patzer an der Eichwaldstaße 9 in Wickede.

Und wer in der Innenstadt unterwegs ist: Am Mittwoch, 20. Oktober, von 8 bis 15 Uhr steht der Bus am Hansa Markt auf dem Hansaplatz.

Weitere Impfbus-Termine finden sich online unter dortmund.de/corona-impfung.