Kein Repair Cafe in Wambel

Viele Begegnungseinrichtungen für Senioren haben derzeit Corona bedingt wieder geschlossen oder mussten ihre Wiedereröffnung weiterhin verschieben.

Auch das Repair Cafe Wambel ist hiervon betroffen: die geplanten Termine am 30. Oktober und 04. Dezember im Jakobus Gemeindehaus Wambel fallen leider aus.

An Stelle dessen bieten einige ehrenamtliche Reparateure ihre Kennnisse und Hilfen weiterhin im Rahmen von „Repair Cafe comes home“ an.

Abholung- bzw. Rückgabetermine für die zu reparierenden Geräte werden zwischen Reparateur und nachfragende/n Bürgerin im Stadtbezirk Brackel selbständig geregelt, wobei die jeweilige Übergabe kontaktlos und unter der Maßgabe der geltenden Hygieneregelungen an der Haus-/Wohnungstür erfolgt.

Über das Seniorenbüro Brackel (Tel: 50 29640) oder Pfr. Jens Giesler (Tel.: 400233) können in Einzelfällen telefonische Kontakte vermittelt werden.