Für kreative Kids und Teens bietet die Tremonia Akademie e. V. (Wambel, Tecklenborn 34) ab Januar zwei kostenlose Arbeitsgemeinschaften an. In der Foto-Werkstatt dreht sich einmal wöchentlich alles rund um die Themen Fotografie, Bildgestaltung, DIY-Deko und Bildbearbeitung. In verschiedenen Projekten können die Teilnehmenden viel über Fotografie und Film lernen, sich ausprobieren und kreative Ideen mit Gleichgesinnten umsetzen. Die Foto-Werkstatt findet ab dem 10. Januar jeden Montag von 16 – 17:30 Uhr statt. Die Hörspiel-Werkstatt richtet sich an kreative, abenteuerlustige Kinder und Jugendliche mit viel Fantasie. Ab dem 13. Januar dreht sich immer donnerstags alles um spannende Hörspiele und wie diese selbst produziert werden können. Verschiedene Projekte laden zum Mitmachen ein.

Die Teilnahme an den Angeboten ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Aufgrund der geltenden Corona-Richtlinien ist die Teilnahme für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren nach den 3G-Regeln möglich, Teilnehmer ab 16 Jahren müssen geimpft oder genesen sein (2G). Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 1654704 oder im Internet unter https://www.tremonia-akademie.de/kurse-fuer-schueler.