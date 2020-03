Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Asseln öffnet ihre Luther-Kirche, Asselner Hellweg 118a, für ein individuelles Gebet mittwochs von 16 bis 18 Uhr - das ist der gewohnte Zeitraum der "Offenen Kirche" - sowie nochmals von 19 bis 19.30 Uhr, dazu sonntags von 9 bis 11 Uhr.

Die Gemeinde rät zudem, regelmäßig auf die Homepage www.asseln-evangelisch.de zu sehen: "Dort gibt es in regelmäßigen Abständen Gebetsimpulse und Andachten, auch zum Download." Melden sollte man sich im Gemeindebüro per Telefon oder E-Mail, wenn man diese Texte per Post zugesendet bekommen möchte.

Gemeindebüro und Pfarrteam sind weiterhin erreichbar: Tel. 0231/270530; E-Mail: do-kg-asseln@kk-ekvw.de.