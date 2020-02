In der Veranstaltungsreihe "Bürgerforum" lädt die Freie evangelische Gemeinde Dortmund (FeG), Körner Hellweg 6, in Körne für Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr zu einer Valentins-Veranstaltung zum Thema "Mach mich glücklich! - Von Beziehungskonten, Illusionen und Liebe" ein.

Manchmal könnte Ihre Partnerin/Ihr Partner schon mehr daran arbeiten, Sie glücklich zu machen, oder? Eigentlich ist das doch gar nicht so schwer: etwas mehr Einfühlung, Unterstützung, praktische Hilfe, Einheit in Erziehungsfragen...

Hat man sich da am Anfang nicht mehr Mühe gegeben? Sehr wahrscheinlich, und das ist auch normal. Je länger eine Partnerschaft währt, um so selbstverständlicher wird für die meisten Menschen das Gute daran, um so deutlicher fallen die weniger guten Seiten ins Auge. Muss aber nicht so sein.

An diesem Abend haben die Teilnehmer Gelegenheit, die guten Seiten ihrer Beziehung wieder neu schätzen zu lernen, sich über den Unterschied zwischen Wünschen, Zielen und Illusionen klar zu werden, und zu prüfen, wo das eigene Beziehungskonto im Plus oder im Dispo ist.

Rolf Cyrus, Pastor der FeG, meint dazu: "Bei herzhaften Snacks und leckeren Häppchen erwartet Sie ein Vortrag mit Tiefgang und Impulsen für die Praxis. Schenken Sie Ihrer Liebsten oder Ihrem Liebsten zum Valentinstag nicht nur Blumen, sondern einen inspirierenden Abend für die Liebe!"

Referentin des Abends ist Karin Ackermann-Stoletzky. Sie lebt mit ihrem Mann Cyrill in Solingen, arbeitet seit vielen Jahren als Supervisorin und bildet Coaches und Demenzseelsorger aus.

 Die Veranstaltung ist kostenfrei und für maximal 50 Teilnehmer. Die Beteiligung an den Verpflegungskosten ist freiwillig. Eine Anmeldung wird erbeten bis Mittwoch, 12. Februar, unter Tel. 0231/5310882 bzw. per E-Mail an buergerforum@feg-dortmund.de.