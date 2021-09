Online veröffentlicht hat das städtische Wohn- und Begegnungszentrum Zehnthof (WBZ) jetzt die fünfte Folge des Podcast „Lauschtreff“. Zu Gast diesmal im Studio: Martin Kaiser, der scheidende Geschäftsführer der Städtischen Seniorenheime Dortmund gGmbH (SHDO).

Im Gespräch mit Moderator Christoph Tiegel schaut Kaiser zurück auf insgesamt 18 Jahre als oberster Seniorenheim-Manager in Dortmund - besonders natürlich auf die für alle Pflegebeteiligten extrem herausfordernden letzten 18 Monate im Zeichen der Pandemie.

Auch Martin Kaiser stellt sich den Fragen von WBZ-Bewohner*innen, z.B.: „Ganz Deutschland spricht lauter denn je vom , Pflegenotstand‘ - Sie auch?“ - „Ist ,Junge Pflege‘ eigentlich leichter oder schwieriger zu managen als ,handelsübliche‘ Altenpflege?“

Er erzählt, warum und wie er auch im „Spätherbst“ der Berufstätigkeit noch an „Visionen“ gearbeitet hat und was in diesem Zusammenhang seine zwei größten Herzensanliegen sind.

Und ganz am Ende von "Lauschtreff"-Folge 5 ruft noch ein prominenter Nachbar über den Gartenzaun und kündigt die eigene baldige Teilnahme an „gepflegter Unterhaltung“ an…

"Lauscht doch mal rein! Es lohnt sich", empfiehlt Ulrich Rönsch vom WBZ in der nördlichen Gartenstadt...

P.S.: Der Weg zum "Lauschtreff"-Podcast geht über die Homepage der Städtischen Seniorenheime (www.shdo.de/wbz-podcast.html) oder über die Facebook-Gruppe "Lauschtreff". Und für diejenigen ohne Internet dieser Tipp: Es genügt ein Anruf im WBZ (Tel. 0231/5649-112); solange der Vorrat reicht, wird eine Audio-CD mit dem Podcast zugesandt.