Neue Spielgruppe in Wambel

Eine neue Spielgruppe für Eltern oder Großeltern mit Kindern, die in 2018 geboren wurden, bietet das Ev. Bildungswerk ab Dienstag, dem 14.01.20 im Ev. Gemeindezentrum Jakobus in Wambel, Eichendorffstr. 29 + 31 an. Von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr wird gemeinsam gesungen, gespielt, gebastelt und getobt.

Die Gebühr für 11 Treffen und einen Elternabend beträgt 65,- €.

Anmeldung:

Ev. Bildungswerk, Familienbildung

0231 8494-404

familienbildung@ekkdo.de

www.familienbildung-do.de.