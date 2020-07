Unter dem Segen von Propst Andreas Coersmeier feierlich eingesegnet wurden gestern (1.7.) die Räume der neuen Tagespflege St. Josefinenstift am Westfalendamm 268 in der nördlichen Gartenstadt.

Die Tagespflege, untergebracht im Haus an der Ecke Lübkestraße neben dem Hotel Wittekindshof, ist eine Einrichtung für pflegebedürftige, nicht bettlägerige Menschen. In der Regel sind die Gäste über 60 Jahre alt und haben bereits einen Pflegegrad. Das tagesstrukturierende Angebot richtet sich an Personen, die noch in einer eigenen Wohnung leben und dort ambulant betreut oder von Angehörigen versorgt bzw. gepflegt werden.

Es können 21 Tagespflegegäste versorgt werden. Die Räumlichkeiten sind rollstuhlgerecht, hell, modern und freundlich eingerichtet. Auch eine schöne Außenanlage lädt zum Verweilen ein. Die Tagespflege ist ein Ort der Begegnung. Darüber hinaus erhalten die Tagespflegegäste die Möglichkeit an gemeinschaftlichenAktivitäten teilzunehmen. Ein Ruheraum mit entsprechendem Mobiliar bietet einen Rückzugsort zum Entspannen und Verweilen.

Heim- und Pflegedienstleitung des S. Josefinenstifts obliegt Heike Deimann.