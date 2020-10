Apotheken

Mittwoch, 28. Oktober

Apotheke im Real, Schleefstr. 15, Aplerbeck, Tel.: 0231/4447997

Delta-Apotheke, Evinger Str. 200, Eving, Tel.: 0231/98505115

Burg-Apotheke, Bahnhofstr. 26, Unna, Tel.: 02303/14927

Donnerstag, 29. Oktober

Wittekind-Apotheke, Westfalendamm 268, Gartenstadt, Tel.: 0231/597253

Markt-Apotheke, Adolf-Damaschke-Str. 2, Lünen-Süd, Tel.: 02306/48909

Freitag, 30. Oktober

Apotheke am Knappschaftskrankenhaus, Am Knappschaftskrankenhaus 1, Brackel, Tel.: 0231/95809390

Landgrafen-Apotheke, Saarlandstr. 90, Saarlandstraßenviertel, Tel.: 0231/123203

Samstag, 31. Oktober

Apotheke am Phoenixsee, Am Kai 10, Hörde, Tel.: 0231/22201818

Rathaus-Apotheke, Allee 6a, Holzwickede, Tel.: 02301/5912

Apotheke am Hackländerplatz, Münsterstr. 207, Nordstadt, Tel.: 0231/812237

Weitere

Notdienst-Apotheken:

www.akwl.de

Im Notfall:

Ärztlicher Notdienst:

Tel. 116117 (kostenfrei)

Zahnärztlicher Notdienst:

Tel. 01805/986700 (14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz)

Kinderärztlicher Notdienst:

Tel. 5029800

Rettungsdienst/Notarzt:

Tel. 112

Kinderschutz-Zentrum:

Tel. 2064580

Telefon-Seelsorge:

Tel. 0800-1110111 (ev.)

Tel. 0800-1110222 (kath.)

Kummer-Nummer für

Kinder und Jugendliche:

Tel. 0800-1110333

(Angaben ohne Gewähr)