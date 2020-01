Apotheken

Mittwoch, 29. Januar

Apotheke in der Droote, Droote 50, Scharnhorst, Tel.: 0231/230823

Glückauf-Apotheke Streich oHG, Königsheide 9, LÜN-Brambauer, Tel.: 0231/871696

Orion Apotheke, Berghofer Str. 155, Berghofen, Tel.: 0231/9483050

Donnerstag, 30. Januar

Pinguin-Apotheke, Hermannstr. 29, Hörde, Tel.: 0231/422068

Stein-Apotheke, Leopoldstr. 10, Nordstadt, Tel.: 0231/7281010

Freitag, 31. Januar

Apotheke im real, Schleefstr. 15, Aplerbeck, Tel.: 0231/4447997

Apotheke im Pued, Deutsche Str. 7, Eving, Tel.: 0231/8780340

Apostar-Apotheke am Stadtgarten, Hansastr. 76, DO-Mitte, Tel.: 0231/572101

Samstag, 1. Februar

Apotheke am Knappschaftskrankenhaus, Am Knappschaftskrankenhaus 1, Brackel, Tel.: 0231/95809390

Apotheke am Hansaplatz, Wißstr. 7, DO-Mitte, Tel.: 0231/522996

Infos über weitere Notdienst-Apotheken:

www.akwl.de und kostenlos unter Tel. 0800/002 2833

Im Notfall:

Ärztlicher Notdienst:

Tel. 116117 (kostenfrei)

Zahnärztlicher Notdienst:

Tel. 01805/986700 (14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz)

Zentraler Kinder- und

Jugendärztl. Notdienst:

Tel. 5029800

Rettungsdienst/Notarzt:

Tel. 112

Kinderschutz-Zentrum:

Tel. 2064580

Telefon-Seelsorge:

Tel. 0800-1110111 (ev.)

Tel. 0800-1110222 (kath.)

Kummer-Nummer für

Kinder und Jugendliche:

Tel. 0800-1110333

(Angaben ohne Gewähr)