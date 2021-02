Informationen hinsichtlich der Ersten Hilfe für Säuglinge und Kleinkinder bietet die Elternschule des Knappschaftskrankenhauses Dortmund in Brackel jetzt in Online-Kursen an. Das Angebot richtet sich an (werdende) Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Tagesmütter gleichermaßen. Die ersten Termine laufen am Mittwoch, 24. März, und am Mittwoch, 21. April, jeweils von 18.30 bis 21 Uhr.

Themen sind beispielsweise Bewusstseinsstörungen/Bewusstlosigkeit, Wiederbelebung von Säuglingen und Kleinkindern, Atemnot, Kruppanfälle, Fieberkrampf, Vergiftungen, allergische Reaktionen, Verbrennungen und Verbrühungen.

Die Gebühren betragen 15 Euro pro Person.

Weitere Informationen und den Link zur Veranstaltung gibt es in der Elternschule im "Knappi" montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr unter Tel. 0231/922-1252 oder per E-Mail an elternschule@klinikum-westfalen.de.