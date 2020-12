Zu einem digitalen Infoabend des Klinikums Westfalen mit Dr. med. Kathrin Niemöller und Dr. med. Kyung-Hun Chun über die so genannte Schaufensterkrankheit wird für Mittwoch, 9. Dezember, um 18 Uhr über Webex eingeladen.

Gefäßerkrankungen in den Becken- und Bein-Arterien sind eine der häufigsten Erkrankungen unserer Gesellschaft. Ab einem Alter von 65 Jahren ist jeder fünfte Bundesbürger betroffen. Arterienverengungen können nicht nur die Lebensqualität deutlich einschränken. Es treten belastungsabhängige Beschwerden auf, die beispielsweise zu einer schmerzbedingten Einschränkung der Gehstrecke führen, die so genannte Claudicatio intermittens, der "Schaufensterkrankheit".Darüber hinaus können Kältegefühle, Schwäche des betroffenen Beins aber auch Hautveränderungen auftreten. auftreten. Unbehandelt können im weiteren Verlauf Ruheschmerzen und auch Geschwüre an den Beinen auftreten, so dass eine Amputation drohen könnte.

Die beiden Referenten und Chefärzte Dr. Chun (Gefäßchirurg) und Dr. Niemöller (Angiologin) erklären das leider zu oft unterschätzte Krankheitsbild und alle modernen Therapieverfahren von der wichtigen Medikation, über Ballonaufweitungen, Stents bis zu operativen Verfahren wie Bypass.

Zugangsdaten und alle nötigen Infos gibt es unter www.klinikum-westfalen.de und auf der Facebookseite des Klinikums Westfalen.