In kleinem Umgang und unter strengen Hygienevorschriften bieten die freiwilligen Mitarbeiter*innen des Wambeler Repair Cafes am Freitag, 25. September 2020 in der Zeit von 16.00 -19.00 Uhr im Ev. Jakobus Gemeindehaus der St. Reinoldi Kirchengemeinde Dortmund, Eichendorffstraße 31 ihre Reparaturkenntnisse für defekte Geräte an.

Für die gemeinsame Reparatur stehen sog. „Spukschutzwände“ und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Mund-Nasen-Schutzmasken und Kugelschreiber für die Eintragung in die Teilnehmerliste sind mitzubringen.

Da die Anzahl der Plätze für Reparaturen Corona bedingt zunächst begrenzt ist, werden zukünftig wieder verbindliche Reparaturanfragen telefonisch nötig sein.

Anmeldungen für das Repair Cafe Wambel, das am 25. 09. 2020 seit mittlerweile 5 Jahre besteht, werden bis spätestens Donnerstag, 24. 09. 2020 unter Tel. 40 02 33 entgegen genommen.