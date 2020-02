Repair Cafe Wambel lädt zu Reparaturen ins Ev. Jakobus Gemeindehaus ein

Das nächste Repair Cafe Wambel findet am Freitag, 21. Februar 2020 in der Zeit von 16.00 -19.00 Uhr im Ev. Jakobus Gemeindehaus, Eichendorffstr. 31 statt.

Das rund 20-köpfige ehrenamtliche Reparaturteam, Pfarrer Jens Giesler (Ev. Kirchengemeinde St. Reinoldi, Bezirk Apostel), Ulrike Käseberg (Familienbüro Brackel) und Thomas Brandt (Seniorenbüro Brackel) erwarten wieder zahlreiche Besucher*innen mit ihren defekten Geräten.

Anmeldungen werden in der ersten Stunde von 16.00-17.00 Uhr entgegen genommen. Abhängig hiervon sind Art und Umfang der Reparaturanfrage des jeweiligen Gerätes und die Anzahl der hierfür anwesenden Mitarbeiter*innen.

Das Repair Cafe ist kostenfrei, Wartezeit muss jedoch von den Besucherinnen für eine Reparatur ihres defekten Gerätes mitgebracht werden.

Nach wie vor gelten die Mitwirkung bei einer Reparatur im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe und eine kleine Spende für gelungene Reparaturen. Von diesen Einnahmen werden Ersatzteile oder Spezialwerkzeuge angeschafft, um auch zukünftig erfolgreich möglichst viele Geräte reparieren zu können

Neue und an einer freiwilligen Mitarbeit interessierte Männer und Frauen erwartet ein nettes und aufgeschlossenes Repair Cafe Team, dass sich circa alle 6 Wochen jeweils im Ev. Jakobus Gemeindehaus in der Eichendorffstr. 31 ab 15.00 Uhr zur Vorbereitung trifft.

Für nähere Informationen zur freiwilligen Mitarbeit steht das Seniorenbüro Brackel unter der Rufnummer 50-29640 und Pfarrer Jens Giesler (400233) gerne zur Verfügung.