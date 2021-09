Repair Cafe Wambel und Young Caritas waren wieder sehr gefragt

Wetterbedingt fand das 45. RepairCafe Wambel erstmals wieder in den Räumen des Ev. Jakobus Gemeindehaus statt.

Über20 Besitzer*innen mit ihren defekten Geräten und 5 Ratsuchende für die Smartphone- Sprechstunde fanden sich am Freitag, 10.September ein. Die 15 freiwilligen Mitarbeiter*innen konnten in der Zeit von 16-19 Uhr erfolgreich einige Geräte sofort reparieren, bei anderen zum Teil alten „Schätzchen“ kann ein Ersatzteil das Gerät wieder ans Laufen bringen.

Dank der drei ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen von Young Caritas und Ihrer Leiterin Kristina Sobiech konnte den Ratsuchenden bei der Nutzung ihres Android Smartphones konkret weitergeholfen werden, so dass diese freudestrahlend ihr Handy nun nutzen können.

Neben den Reparaturen und den Hilfen bei der Handy- und Smartphone-Nutzung wurden auch dieses Mal wieder alte Handys abgeben. Mit dieser Sammelaktion der Deutschen Telekom unterstützen das Repair Cafe Wambel und die ev. Kirchengemeinde St. Reinoldi die ressourcenschonende Aktion, deren Erlös für soziale Projekte bestimmt ist.

Interessierte Mitarbeiter*innen, die ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend Lust und Interesse an Reparaturen jeglicher Art haben, sind herzlich eingeladen, etwa alle 6-7 Wochen, bis zu neunmal im Jahr, aktiv mitzuwirken. Es erwartet sie ein tolles, offenes Team, spannende Reparaturaufgaben und strahlende Gesichter bei Besitzer*innen, wenn einer Reparatur erfolgreich war.

Kontakte:

Seniorenbüro Brackel (Thomas Brandt), Tel. 0231/50-29640 ,

Email: seniorenbuero.brackel@dortmund.de

oder Pfarrer Jens Giesler, Tel.: 400233