Der kath. Kindergarten St. Martin, Am Zehnthof 152 in 44141 Dortmund, veranstaltet am Samstag, den 14.03.2020 von 9 bis 12 Uhr einen Trödelmarkt rund ums Kind. Angeboten werden gebrauchte, gut erhaltene Kinderkleidung vom Säugling bis Größe 176 und Artikel wie Spielzeug, Kinderwagen, Fahrzeuge und Zubehör. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Information bei Frau Ulrike Bußmann unter Tel.: 0231/ 4250635.