Seniorenbüro Innenstadt-Ost – Beratung im Kaiserviertel

Im März bietet das Seniorenbüro Innenstadt-Ost wieder eine Sprechstunde außerhalb der gewohnten Öffnungszeiten im Kaiserviertel an.

Hier werden z. B. Fragen zu Versorgungsangeboten im Stadtbezirk beantwortet, über Vorsorgemöglichkeiten informiert, Anregungen zur Freizeitgestaltung gegeben und auch Hilfestellung bei Anträgen geleistet.

Die Beratung ist ohne Voranmeldung möglich und kostenfrei.

Am Mittwoch, 11. März 2020 in der Zeit von 16.30 bis 18.00 Uhr berät Annette Simmgen-Schmude im Nachbarschaftsraum „Ka!sern“ in der Kaiserstraße 75.

Kontakt:

Seniorenbüro Innenstadt-Ost, Märkische Str. 21, 44141 Dortmund Tel. 0231/ 50 – 2 96 90

E-Mail: seniorenbuero.ost@dortmund.de.

Persönlich erreichbar von Montag bis Freitag von 10.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung.

Außerhalb der Sprechzeiten können Sie auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen.