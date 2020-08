Der Verein Tremonia Akademie (früher CCDo-Bildungszentrum Brackel) bietet wieder Smartphone- und Tablet-Kurse für Einsteiger an.

Die Lerninhalte richten sich insbesondere an Senioren, die den richtigen und sicheren Umgang mit den Geräten lernen möchten. Der Schwerpunkt liegt auf den Standardfunktionen, wie zum Beispiel dem Telefonieren und dem einrichten und nutzen eines Telefonbuches. Auch häufig benutze Apps wie WhatsApp und der Internetbrowser sind Kursinhalt.

Die Gruppen werden nach Android (Samsung, Medion, Huawei etc.) und iOS (Apple) getrennt. Die Kurse laufen vom 17. bis zum 26. August an vier Vormittagen jeweils montags und mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr am Tecklenborn 34 in Wambel. Gebühr: 88 Euro.

Alle Angebote finden mit reduzierter Teilnehmerzahl und unter Einhaltung der coronabedingten Hygienemaßnahmen statt.

Weitere Infos/Anmeldung: Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr, Tel. 0231/1654704. Anmeldung möglich auch online auf www.tremonia-akademie.de.