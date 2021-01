Es herrscht Bewegung auf dem Wohnungsmarkt zum Jahreswechsel in Dortmund. Mehrere hundert Mieter wurden über einen Eigentümerwechsel informiert. U.a. anhand des Verkaufs der Siedlung Geleitstraße, Richtsteig und Ordalweg in Brackel erläutert der Mieterverein Dortmund, was dies für Mieter bedeutet.

Auch in den Beständen der Faktum-B in Dortmund-Brackel, verwaltet durch die Hausverwaltung Monreal, erhielten Mieter von 169 Wohnungen Post. Die Liegenschaften seien an die BOWAG Immobilien GmbH verkauft worden. Betroffen sind die Häuser Geleitstraße 4, 6, 12, 14 und 11 bis 25, Richtsteig 2, 4 und 7 sowie Ordalweg 1 bis 9.

Droht Umwandlung in Eigentumswohnungen?

Die BOWAG gehört laut Internetseite zur Bollmann Gruppe aus Bochum, die in Dortmund nicht unbekannt ist. Das Unternehmen realisierte mehrere Bauprojekte für Investoren. Außerdem war die Lavida Wohnen 3, ebenfalls ein Teil der Gruppe, zwischen 2013 und 2016 Eigentümerin der MSA-Siedlung in Scharnhorst. Damals sanierte das Unternehmen die Wohnungen mit Mitteln der Wohnraumförderung des Landes NRW, die eine Beschränkung der Mieterhöhungen und eine Mietpreisbindung beinhalten.

Der Mieterverein hat die Bollmann Gruppe zu den Plänen für die Siedlung angeschrieben. „Die Bollmann-Gruppe führt laut Unternehmensangaben auch Privatisierungen von Mehrfamilienhäusern durch, sowie Umwandlungen in Eigentumswohnungen. Wir erwarten, dass die Mieter in Brackel hiervon verschont bleiben“, ordnet Mietervereins-Sprecher Markus Roeser den Verkauf ein.

Mieterverein gibt Mietern Tipps

Bei einem Verkauf der Liegenschaft selbst ändert sich für Mieter auch formell der Eigentümer. Der Käufer steigt aber mit allen Rechten und Pflichten in den bestehenden Mietvertrag ein. Daher sind laut Mieterverein keine neuen Vereinbarungen notwendig.

„Für Mieterinnen und Mieter ist es nicht immer klar erkennbar, ob es sich um einen tatsächlichen Eigentümerwechsel handelt oder lediglich um einen Verkauf der Objektgesellschaft. Wichtig ist aber, dass Mieter in keinem Fall vorschnell neue Vereinbarungen unterschreiben“, erläutert Martin Grebe, Leiter Rechtsberatung beim Mieterverein Dortmund.

Der Mieterverein Dortmund bietet zudem einen kostenlosen Ratgeber zum Eigentümerwechsel an. Er ist auf der Internetseite des Vereins (www.mvdo.de/ratgeber.html) verfügbar und liegt auch an der Geschäftsstelle des Mietvereins Dortmund und Umgebung, Kampstr. 4, aus. Diese ist wegen der Corona-Pandemie allerdings derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen.

 Getrennt hat sich zum Jahreswechsel zudem die Grand City Properties (mit Sitz in Luxemburg) von Ihrer Tochter BSB VIII GmbH, die in der Huckarder Erpinghofsiedlung 163 Wohnungen besitzt. Die Firma gehört seit dem 1.1.2021 zur Peach Property Group (mit Sitz in Köln). Insgesamt hat sich die Grand City Properties laut eigenem Finanzbericht von circa 10.000 Wohnungen in NRW getrennt; auch in Dortmund müssen demnach mehrere hundert Mieter betroffen sein. Dem Mieterverein sind neben den Beständen der BSB VIII aber aktuell noch keine weiteren verkauften Bestände in Dortmund bekannt.

Auch Mieter Netzwerk Dortmund fragt an:

 Auch das erst 2019 gegründete Mieter Netzwerk Dortmund e.V. hat sich in den Siedlungsverkauf in Brackel eingeschaltet.

 Man begrüßt, dass es einen Neu-Eigentümer gibt und hofft auf eine "wirkliche Verbesserung für die Mieter*innen". So verweist der Verein auf einen "großen Instandhaltungsstau über Jahre hinweg".

 Wie im Lokalkompass-Beitrag von Maya Westkemper-Kurz berichtet wird hat laut Marco Krieg das Mieter Netzwerk einen Fragenkatalog mit 18 Fragen an die BOWAG Immobilien GmbH per E-Mail gesendet und wartet jetzt auf Antworten.

