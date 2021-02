Festgelegt hat das Ordnungsamt als Veranstalter der Wochenmärkte jetzt die Termine und Plätze für die Markthändler bis zum 31. Januar 2022.

In Brackel ist jeden Donnerstag Markttag auf dem Platz zwischen dem Brackeler Hellweg und der Oberdorfstraße, der im Ort als Brackeler Marktplatz firmiert.

Der Davidismarkt in der Oststadt in fußläufiger Entfernung zu Körne findet immer samstags in der Davidisstraße im Abschnitt von der Von-der-Tann-Straße bis zur Walderseestraße statt.

In Scharnhorst bauen die Markthändler ihre Stände immer donnerstags auf dem nördlichen Teil des Gesamtschul- und Sporthallen-Parkplatzes an der Straße Buschei auf.

In der Stadtmitte öffnet der große Hansamarkt jeden Mittwoch (7-14 Uhr), Freitag (8-15 Uhr) und Samstag (7-15 Uhr) auf dem Hansaplatz und in der Hansastraße; als Ersatzfläche dient gegebenenfalls der Friedensplatz.

Die Wochenmärkte in den Stadtteilen sind von 7 bis 13 Uhr für den geschäftlichen Verkehr geöffnet. Findet am 24. oder 31. Dezember ein Wochenmarkt statt, so endet er bereits um 12 Uhr. Fällt der Markttag auf einen Feiertag, findet der Markt am vorhergehenden Werktag statt. Ist der ebenfalls Feiertag oder ein Montag, fällt der Markt aus.