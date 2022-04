Unter diesem Motto finden im Mai verschiedene Angebote vom Seniorenbüro Brackel und von Begegnung VorOrt statt.

Für ein besseres Miteinander und mit dem Wunsch neue Kontakte im Quartier aufzubauen, werden wir gemeinsam aktiv. Sofern nicht anders angegeben, starten alle Aktionen vor dem Seniorenbüro Brackel – Standort Wickede, Meylantstr. 89a, 44319 Dortmund.

Café „Spiel mit Spaß“ Wickede mit Mensch ärgere Dich nicht und Co. Den Kaffee serviert der Kiosk im Meylantviertel, jeweils mittwochs um 14.00 Uhr, Termine 04.05.22 / 11.05.22 / 18.05.22 / 25.05.22

Plauder-Spaziergang im Quartier, jeweils montags um 14.00 Uhr sind wir miteinander unterwegs.

Die Teilnahme ist mit und ohne Rollator möglich. Termine: 02.05.22 / 09.05.22 / 16.05.22 / 23.05.22

Boule Spielen am Dienstag, 10.05.2022 um 14.00 Uhr. Wir gehen zu einer geeigneten Freifläche in der Nähe.

Fahrrad-Tour mit dem ADFC am Dienstag, 17.05.2022.

Start ist um 10.00 Uhr für die Fahrt durch die grüne Umgebung von Wickede und Brackel (ca. 25 km)

Wanderung mit dem SGV, Donnerstag 09.06.2022

Treffen ist um 13.45 Uhr vor dem Seniorenbüro. Nach ca. 6 km kommt die Wandergruppe hier auch wieder an. Sie können alternativ um 13.00 Uhr vor der Marien Apotheke, am Wickeder Hellweg 57 starten und dort auch wieder enden. Gesamte Strecke ca. 10 km.

Tag der Nachbarschaft, am 27.05.2022 ab 14.00 Uhr

Verschiedene Aktivitäten für Jung und Alt finden auf der Freifläche zwischen Meylantstraße 89 + 91 statt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ulrike Klotz, Begegnung VorOrt, Tel: 0178 6617503, E-Mail: klotz@diakoniedortmund.de und beim Seniorenbüro Brackel, Standort Wickede, Meylantstr. 89a, 44319 Dortmund, Tel.: 0231 5029370, E-Mail: seniorenbuero.brackel@dortmund.de