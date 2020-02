Im Kinder- und Jugendtreff (KJT) Winkelriedweg in der nördlichen Gartenstadt hat sich einiges getan: Die umfangreichen Umbaumaßnahmen für die neue Küche sowie den neuen Thekenbereich sind fast abgeschlossen.

Ab sofort können die jungen Besucher*innen des von ihnen meist nur "Jugi" genannten Treffs am Winkelriedweg 2-4 die regelmäßigen Kochangebote in einer modernen Küche mit reichlich Stauraum und Platz zum Zubereiten und Kochen genießen. Auch der neu gestaltete Thekenbereich lädt die jungen Gäste zum Verweilen ein.

Die Planung und Organisation der Umbaumaßnahmen sowie die Modernisierung der Räumlichkeiten im "Jugi" durch Fachfirmen und das Sponsoring (Zurbrüggen, Rundholz, Elektro Kocher, Kresse, Betten Bormann, BVB Leuchte auf, Rae. Dr. Puplick, Neuhoff, Lusebrink Stiftung) ermöglichten Regina Bieber und Nicola Weller-Burmann mit ihrem Verein BB4u (Bieber.Burmann for you e.V.). Dank der Spendenmittel des Vereins in Höhe von rund 49.000 Euro konnte das Projekt in diesem Umfang realisiert werden.

Anlässlich der offiziellen Übergabe des neu gestalteten Kinder- und Jugendtreffs Winkelriedweg gestern am späten Donnerstagnachmittag (13.2.) freuten sich mit den Kindern und Jugendlichen u.a. Architektin Regina Bieber, Vorsitzende des BB4u e.V., Mark Becker, Leiter der Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt, Oststadt-Bezirksbürgermeister Udo Dammer und Einrichtungsleiter Richard Stahl.

"BVB-Care-Paket" war der Knaller für die Kids

Knaller für die Kids beim Termin war aber natürlich das "BVB-Care-Paket" mit BVB-Artikeln: Die BVB-Stiftung „Leuchte auf" beteiligte sich mit 5000 Euro am Umbauprojekt und brachte den Kindern und Jugendlichen zur Eröffnung des umgebauten "Jugi" schwarzgelbe Fanartikel mit.

Infos:

- Der Treff bietet seinen Besucher*innen abwechslungsreiche Angebote in den Bereichen Bewegung, Kreativität und Spiel.

- Neben den regelmäßigen und offenen Angeboten im Treff gibt es auch Ausflüge, Projekte und Highlights in den Ferien.

- Zu den Indoor-Angeboten zählen Backen, Kochen, Spiele, Billard, Darts, Kicker, Digitales, Basteln und vieles mehr.

- Outdoor-Angebote sind Klettern, Basketball, Schaukeln, Tischtennis etc.

- Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags jeweils von 16 bis 20 Uhr.

- Kontakt: Kinder- und Jugendtreff Winkelriedweg (Jugi), Winkelriedweg 2–4, 44141 Dortmund, Tel. 0231/594665, E-Mail: jugi-winkelriedweg@dortmund.de; Homepage: www.dortmund.de/KJT-Winkelriedweg