Am 23. November und am 14. Dezember bietet das Seniorenbüro Scharnhorst in Kooperation mit Wolfgang Mann, Versichertenältester der Deutschen Rentenversicherung Westfalen für Dortmund, und dem städtischen Begegnungszentrum Scharnhorst wieder persönliche Beratungen zum Thema Rente an.

Unter Einhaltung strenger Hygienevorgaben kann die Sprechstunde aktuell nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe durch das Seniorenbüro angeboten werden. Für die Zeit von 9 bis 13 Uhr wird jeweils für die volle Stunde vorab ein Termin vergeben.

Bei den persönlichen Beratungsterminen im Begegnungszentrum, Gleiwitzstr. 277, ist es erforderlich, dass die Kunden einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten und auch nur einzeln zur Beratung kommen. Die Maske kann während des Gespräches abgenommen werden, da eine mobile Plexiglas-Trennscheibe für die Beratung vorhanden ist.

Zu beachten ist auch, dass in der Beratungszeit Anträge nicht direkt gestellt werden können. Desweiteren sind für die Beratung die Versicherungsnummer, gegebenenfalls Rentenauskunft und Versicherungsverlauf mitzubringen.

Für Rückfragen zur Sprechstunde und/oder zur Terminvergabe ist das Seniorenbüro Scharnhorst montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 0231/50-29680 zu kontaktieren.