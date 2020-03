Mit einem eindringlichen Aufruf wendet sich der Brackeler Gewerbeverein an die Bewohner des Dortmunder Ostens.

Zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 müssen die Brackeler Geschäfte, die nicht zu den Ausnahmen gehören, schließen. "Es wird für alle eine harte Zeit und und wir sind gefragt zusammen zu halten", heißt es in dem Appell, den der Gewerbeverein verteilte.

Manche Geschäfte und Gastronomen böten Lieferservice an, andere könnten diesen Service aus organisatorischen Gründen nicht leisten. Darum liegt dem Gewerbeverein ein Appell an seine Kunden besonders am Herzen: "Schreibt eine Wunschliste, was ihr gerne kaufen möchtet, und erfüllt euch die Wünsche in Brackel, sobald die Geschäfte wieder geöffnet haben. Der Zusammenhalt und eure Unterstützung ist aktuell wichtiger denn je!"