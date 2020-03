Normalerweise gilt der zweite Start nach einer langen Pause als besonders schwierig: Doch der sechsjährige Beetle Star machte sich nichts aus dieser vermeintlichen Turfweisheit und gewann das sportliche Highlight am Sonntag auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel. Das Glanzlicht setzte aber der dreijährige Hengst Inaugural, der sich für höhere Aufgaben empfahl.

Der Abschluss-Tag der Wintersaison 2019/2020 war gut besucht, so dass der Präsident des Dortmunder Rennvereins, Andreas Tiedtke, eine positive Bilanz zog: „Endlich passte einmal das Wetter, die Stimmung war gut, auch die Wettumsätze stimmten. Es unterstreicht die Bedeutung von Dortmund als sehr wichtigen Standort für den deutschen Galoppsport.“

Beetle Star trotz Höchstgewicht

Beetle Star bestimmte im Ausgleich III über 1.700m trotz Höchstgewicht unter Robin Weber von Beginn an das Rennen. Am Ende siegte der Wallach von Besitzertrainerin Petra Gehm leicht mit einer Länge vor Numerion. Die Siegquote betrug 9,0:1. Beetle Star hatte sich Mitte Februar nach 19 Monaten mit einem zweiten Platz in Dortmund bereits angekündigt. „Wir hatten schon ein gutes Gefühl“, sagte Peter Gehm, Ehemann der Trainerin. „Das hat sich heute bestätigt.“

Doppelsieg für Klein/Scardino

Über ein Paar goldene Boxhandschuhe und ein Siegerbild der Malerin Tatjana Kugel durfte sich das Team von JMC Racehorses freuen. Der vierjährige Golden Tango (5,7:1) holte sich den 38. Preis des Dortmunder Boxsport 20/50, ein Ausgleich IV über 2.500m. Der Traditionsverein feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Trainiert wird Golden Tango von Marco Klein, im Sattel saß Tommaso Scardino.

Das Mannheimer Team Klein/Scardino holte sich zum Abschluss des Renntags auch noch das Verkaufsrennen über lange 2.700m. Der neunjährige Kitaneso (3,1:1) wehrte alle Angriffe des favorisierten Kenny ab und trug sich als letzter Sieger der Wintersaison 2019/2020 ein. Zuvor hatte der von Peter Schiergen betreute Inaugural (2,5:1) im Dreijährigen-Rennen über 1.800m eine eindrucksvolle Visitenkarte abgegeben. Der Hengst des Gestüts Ebbesloh gewann hoch überlegen, so dass Reiter Lukas Delozier schon früh jubeln durfte.

Dritter Sieg für High Seas



Zur Seriensiegerin hat sich die fünfjährige Stute High Seas aus dem Stall von Regine Weißmeier entwickelt. Unter der Nachwuchsreiterin Amina Mathony holte sie einen Ausgleich IV über 1.950m und damit das dritte Rennen in Folge in diesem Jahr.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der von Sven Schleppi trainierte sechsjährige Wallach Dream Team. Er gewann unter Sibylle Vogt als 27,0:1-Außenseiter den Ausgleich IV über 1.950m. Dahinter kamen Lovanto, Ole Colonia und Bricklebrit auf die Plätze. Doch weder die Dreier-, noch die Viererwette wurde richtig getippt. Die Einsätze wandern in Jackpots, die an den Renntagen im Mai ausgeschüttet werden. Der nächste Renntag ist am Montag, 4. Mai.

