Am Freitag, 27. Dezember, geht es los: 72 Mannschaften spielen bei den 36. Stadtmeisterschaften um die Hallenfußball-Krone. Im vergangenen Jahr siegte der TuS Bövinghausen. Schafft der Landesligist die Titelverteidigung?

Freitag und Samstag (27. und 28.12.), wird die Vorrunde ausgespielt. Die Ost-Teams müssen vor allem in den Sporthallen Brackel und Wellinghofen ran.

Am Start ist das gesamte Spektrum des Dortmunder Amateurfußballs mit Teilnehmern von der Oberliga bis zur Kreisliga C. Darin liegt nicht zuletzt der Reiz der Vorrunde, wenn die vermeintlich Kleinen versuchen, den Favoriten ein „Beinchen“ zu stellen. Mit spannenden Duellen ist auch in den verschiedenen Nachbarschaftsderbys zu rechnen, etwa beim Aufeinandertreffen von SV Brackel und TuS Neuasseln.

Die erfolgreichen Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde am 3. und 4. Januar. Am 10. und 11. Januar steigt in der Helmut-Körnig-Halle das große Finale.

In der Halle Brackel spielen am Freitag (27.12.) ab 17.30 Uhr folgende Teams: Gruppe 1: Vikt. Kirchderne, Alem. Scharnhorst, SuS Derne. Gruppe 2: SG Gahmen, SF Brackel, NK Zagreb.

Am Samstag (28.12.) spielen ab 15.30 Uhr in der Gruppe 3: Westf. Wickede, SF Ay Yildiz Derne, FC Brambauer. Gruppe 4: SV Brackel, TuS Neuasseln, FV Scharnhorst.

In der Halle Wellinghofen spielen am Freitag (27.12.) ab 17.30 Uhr in der Gruppe 1: ASC 09, SF Sölderholz, TuS Kruckel. Gruppe 2: BSV Schüren, SV Körne 83, FC Wellinghofen.

Am Samstag (28.12.) spielen ab 15.30 Uhr in der Gruppe 3: DJK TuS Körne, SC Husen-Kurl, Wambeler SV. Gruppe 4: VfR Sölde, TuS Holzen, RW Balikesirspor.