Die D-Jugend-Handballer des TV Asseln suchen Verstärkung. Gefragt sind Mädchen und Jungen ab zehn Jahre, die Spaß an Bewegung und einem Mannschaftssport haben. Coach Michael Schulz trainiert die Jugend montags von 16.30 bis 18 Uhr in der alten Sporthalle des Immanuel-Kant-Gymnasiusm am Grüningsweg sowie freitags von 18 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle der Hellweg-Grundschule, Am Petersheck. Viel Spaß hatten Eltern und Kinder Ende des vergangenen Jahres beim gemeinsamen Training (siehe Foto).

Fragen beantwortet Trainer Michael Schulz unter Tel. 01 60/7 01 23 62 oder per E-Mail unter m.schulz@tvasseln.de.