So etwas kann sich eigentlich niemand ausdenken: Nora Cronauer hat am Sonntag auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel auf dem fünfjährigen Wallach Morning Love ihr erstes Vollblut-Rennen bestritten und gleich gewonnen. Sie machte sich damit selbst ihr schönstes Geburtstagsgeschenk, denn die Abiturientin feiert heute ihren 18. Geburtstag!



„Ich kann es gar nicht in Worte fassen“, sagte Cronauer nach dem Rennen. „Ich habe gewartet, dass jemand kommt, konnte nicht glauben, dass wir da vorne allein sind.“ Die junge Amateurreiterin fährt mehrmals die Woche zum Training an den Stall von Christian Peterschmitt. Der Besitzertrainer von Morning Love bereitet seine Pferde auf dem Pirmanssteinerhof im saarländischen Bottenbach in der Nähe von Zweibrücken vor. Tatsächlich konnte keine der nachrückenden Pferde den 30,4:1-Außenseiter Morning Love in dem Ausgleich IV über 2.500m noch einholen. Er siegte leicht mit knapp zwei Längen vor Golden April, Camarov und Nadito. Die Viererwette in dieser Reihenfolge brachte eine Quote von 1.303,7:1.

Parol hoch überlegener Sieger

Einen Favoritensieg gab es dagegen gleich zum Auftakt des Renntags, dem mit 5.500 Euro dotierten Ausgleich III über 1.950m. Maxim Pecheur bestimmte auf dem fünfjährigen Parol (1,9:1) von Beginn an das Tempo und ließ nichts mehr anbrennen. Er gewann hoch überlegen mit 16 Längen vor Damavand „Der Plan war, von vorne zu gehen, wir hatten schon Mumm, dass wir nach Hause kommen“, sagte der Siegreiter, der den Erfolg als „gutes Omen für das Jahr“ wertete.

Trainiert wird Parol von Bohumil Nedorostek in Hannover-Langenhagen, der direkt danach noch einmal feiern konnte: Mit dem Familienpferd Victorio (6,6:1) gelang der Erfolg im Ausgleich IV über 1.700m. Im Sattel saß Jose Silverio.

