Frauen des SV Körne mit Maskottchen überrascht

Wie aus dem Empfang einer WhatsApp Nachricht die Enstehung einer Maskottchen-Mannschaft entstanden ist, hat Denise Buder, Spielerin der Frauenmannschaft, in einem lesenswerten Bericht aufgeschrieben:



"Kind of a funny Story- Generationsübergreifende Fanliebe ❤️❤️❤️❤️

Es sind die kleinen Dinge, die gerade in der aktuellen Zeit allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Dieses Ereignis fand in dieser Woche statt. So süß, dass wir diese gerne mit euch teilen möchten!!!!



Wie schon durch die Dortmunder Presse bekannt, hat der SV Körne nach 7 Jahren wieder eine Damenmannschaft! Das allein ist schon Grund zu feiern.

Vor diesem Hintergrund wurden/werden natürlich für die Grundausstattung Sponsoren gesucht.

Eine Spielerin der Mannschaft postete ein Mannschaftsfoto in ihrem WhatsApp- Status mit dem Titel „Wir suchen noch Sponsoren“.

Eine bald 66-Jährige-Dame, technisch nicht so ganz affin, war in dem Glauben, dass die Spielerin IHR das Foto geschickt hat.

Sie machte sich mit ihrer Freundin Gedanken darüber, wie sie die Mädels unterstützen kann.

Ein Plan wurde geschmiedet:



Sie und ihre beste Freundin sammelten sodann fleißig Punkte in einem Supermarkt, beklebten Step by Step mehrere Sammelhefte und tauschten diese immer wieder in dem Supermarkt gegen Maskottchen für die Damenmannschaft ein.

Die ersten SV Körne- Damenmaskottchen fanden auf dem heimischen Sofa einen Platz.

Die Maskottchenmannschaft wuchs Woche für Woche unter dem starken Engagement der beiden Damen an.

Zwei der Spielerinnen wurden heute in das heimische Wohnzimmer eingeladen, um eine „Überraschung“, stellvertretend für die Mannschaft, entgegenzunehmen!!!!

Wenn das keine Liebe ist, wissen wir auch nicht!

Danke, Irmgard W.! Du rockst! 😂❤️❤️

In Liebe, deine Mädels vom Sv Körne!



PS: In WhatsApp gab es durch unsere Mädels für die Dame natürlich im Anschluss eine umfassende „Schulung“. Die Dame ist darin nun fit wie ein Turnschuh. 😂😂

Unsere Mädels haben nun zwei richtig engagierte Edelfans dazugewonnen.

Eine Liebesgeschichte, wie sie einfach nur der Fußball schreiben kann."





Text und Fotos: Denise Buder, Spielerin der Mannschaft