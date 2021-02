Gute Nachricht auch für zwei Sportvereine im Dortmunder Osten: Im Rahmen des Landes-Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ erhält zum einen der Fußballverein Dortmunder Löwen – Brackel 61 eine Förderung in Höhe von 186.050 Euro und zum anderen der Reit- und Fahrverein Wickede-Asseln-Sölde einen Zuschuss aus Düsseldorf über 303.508 Euro.

Andrea Milz, NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, hat am Dienstag (16.2.) weitere Fördermaßnahmen bekannt gegeben. Vom Förderprogramm für Sportstätten profitieren bereits mehr als 1.500 Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen.

Beim Brackeler Fußball-A-Kreisligisten Dortmunder Löwen wird konkret der Ergänzungsbau einer Mehrgenerationen- und multifunktionalen Sport- und Bewegungsfläche auf der Sportanlage am Brauksweg im Norden Brackels gefördert.

Der Reitverein W-A-S, der an der Eschenwaldstraße 45 am Ortsrand Asselns mit Reit- und Longierhallen sowie Reitplätzen, Weiden und Einstallmöglichkeiten für rund 60 Pferden ansässig ist, kann mit der Fördersumme die Modernisierung seiner Reitanlage angehen. Laut Homepage geplant ist, den Springplatz zu modernisieren und einen Jugendsprung zu entwerfen und umzusetzen.

Sport-Staatssekretärin Milz: „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“

Im Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung.

 Infos:

https://www.land.nrw/de/moderne-sportstaette-2022-so-funktioniert-das-neue-foerderprogramm

 Vereine:

https://www.dortmunderloewen.de;

https://w-a-s.de/

Fotos: Verein