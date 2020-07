Handballer des TV Eintracht Husen-Kurl trainieren unter Corona-Regeln

Die Handball-Senioren des TV Eintracht Husen-Kurl sind in der zweiten Juli-Woche in die Vorbereitung gestartet. Konditionelle Übungen werden vor allem draußen durchgeführt. Aber auch in der Halle wird wieder trainiert, zunächst nur mit maximal acht Personen pro Hälfte, seit dem 15. Juli dann aber auch wieder mit mehreren - maximal 30 - Personen.

"Dabei halten wir uns natürlich an die Hygienehinweise, nutzen möglichst wenig Material und führen für jede Einheit eine Anwesenheitsliste, um die Rückverfolgung sicherstellen zu können", teilt 2. TVE-Vorsitzender Maximilian Roeren auf Anfrage des Ost-Anzeigers mit.

Bereits am 1. Juni hatten die Handball-Jugendmannschaften des TVE draußen den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Auf Sportplätzen und Wiesen wurden kontaktlose Bewegungsangebote durchgeführt, um den Kindern endlich wieder mal Bewegung anbieten zu können. Während der Sommerferien findet für die Jugend indes kein Training statt.

Alle anderen Abteilungen des TVE sind, so Roeren, noch in den Ferien und werden danach wieder den Betrieb aufnehmen.