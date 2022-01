Brackel. Ab dem 7. Februar bietet das Kulturzentrum balou für alle Bewegungskids ab 6 Jahren den Kurs Hip-Hop und FUNtasie immer montags zwischen 14:50 – 15.50 Uhr an! Hip Hop ist nicht nur ein Überbegriff für verschiedene Tanzstilrichtungen, sondern auch für eine kreative und lebendige Kultur. Zu aktueller Musik wird ein bunter Mix an Tanzstilen inklusive einer "sportlichen Portion" Floorwork miteinander verknüpft. So lernen die jungen Tänzer*innen neue Moves und üben bereits bekanntes, dabei entwickelt sich Stück für Stück immer neue eigene Choreografien. Die Kursgebühr für insgesamt acht Einheiten beträgt 47 Euro.

Eine Anmeldung ist ab sofort auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via E-Mail an post@balou-dortmund.de möglich. Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum balou zudem über die aktuellen Hygienevorschriften.