Der Infostand der Grünen in Brackel am Samstag, 28. August, steht unter dem Motto "Energiegeld für alle". Wie der Klimaschutz sozial gerecht gestaltet werden kann, darüber wollen die Fraktionsmitglieder der Brackeler Bezirksvertretung mit Interessierten sprechen. Am Stand zu Gast ist die Grüne Direktkandidatin Prof. Dr. Anke Weber, Professorin für Interkulturelle Forschungsmethoden und Statistik.

Die Lokalpolitiker wollen am Brackeler Hellweg vor dem Edeka zwischen 10 und 13 Uhr mit Interessierten darüber reden, wie das Klima geschützt werden kann, ohne das Bürger*innen sozial ungerecht belastet werden. Sie werben für einen höheren CO2-Preis bei gleichzeitig sozialer Entlastung von Kleinverdiener*innen und Familien.