Brackel. Die progressive Muskelentspannung nach Jacobson gilt als bewährtes und anerkanntes Verfahren und wird im August mittwochs 18. August - 20. Oktober zwischen 19:30- 20:45 Uhr sowie von Mi., 25. August -13.Oktober zwischen 18:30 – 19:15 Uhr im Kulturzentrum balou angeboten.

Durch bewusstes An- und Entspannen verschiedener Muskelgruppen können Spannungen abgebaut und die eigene Körperwahrnehmung geschult werden. Das Verfahren ist rasch zu erlernen und ist problemlos in alltäglichen Situationen anzuwenden. Das Ziel ist es, auf diesem Wege eine umfassende körperliche und psychische Entspannung zu erreichen. PMR wird auch in der Verhaltenstherapie eingesetzt, bei der Behandlung von Angststörungen und in der Schmerztherapie. Gute Erfolge werden erzielt bei Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Hypertonie, d.h. bei Erkrankungen, die in Zusammenhang mit Stress stehen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Teilnehmer*innen-Zahl ist auf maximal 12 begrenzt. Die Kursgebühr beträgt jeweils 30 Euro.

Für Unentschlossene ist eine Schnupperstunde grundsätzlich möglich. Das Kulturzentrum erhebt hierfür eine Gebühr von 5 Euro, die nach Anmeldung verrechnen werden. Anmeldungen sowie weitere Kursangebote finden Sie auf www.balou-dortmund.de. Zudem steht das Kulturzentrum auch telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de zur Verfügung.