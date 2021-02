Brackel. Gute Laune und mitreißende Rhythmen – genau das bietet der neue Onlinekurs ab dem 12. Februar 21, Tanzmix Latin Solo des Kulturzentrums balou, denn Bachata, Merengue und Salsa Cubano bieten auch Solo Tanzspaß pur! Der einstündige Onlinekurs mit Tanzlehrerin Maureen startet um 19 Uhr und findet an drei hintereinander folgenden Freitagen statt. Wer einmal verschiedene Tanzformen testen möchte, ist in diesem Intensiv-Online-Kurs genau richtig. Hier werden gezielt Beweglichkeit, Anmut und Koordination trainiert. Vorbereitende Elemente aus der Körperarbeit unterstützen den gezielten Aufbau von grundlegenden Schrittkombinationen und Bodymovements des jeweiligen Tanzstils. In kleinen sich aufbauenden Tanzkombinationen trainieren die TeilnehmerInnen zusätzlich die Fitness. So haben Coronablues und zusätzliche Coronapfunde ein Ende.

Die Kursgbühr beträgt 20,- Euro. Für TeilnehmerInnen des balou:live_ABO kosten diese drei Einheiten Tanzspaß nur insgesamt 5 Euro zusätzlich. Die Anzahl an TeilnehmerInnen ist begrenzt.

Anmeldungen sind via Mail an post@balou-dortmund.de, telefonisch von MO-FR zwischen 9-12 Uhr unter 0231-99773630 oder direkt online auf der Homepage www.balou-dortmund.de möglich.