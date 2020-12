Brackel. Besondere Zeiten erfordern neue Denkweisen. Dieses Credo hat das Kulturzentrum balou im Jahr 2020 für sich angenommen, verinnerlicht und u.a. mit zahlreichen Onlineangeboten sowie einem digitalen Adventskalender umgesetzt. Mit einem balou:live Abo startet das Kulturzentrum nun ins neue Jahr und wappnet sich so direkt für den Fall einer Verlängerung des Lockdowns. „Für nur 6,- Euro in der Woche erhalten alle angemeldeten Kunden einen link, der ihnen den Zugang zu insgesamt 17 Kursen aus den Bereichen Fitness & Bewegung, Yoga & Entspannung ermöglicht“, erklärt Nicola van der Wal, Leiterin der Erwachsenenbildung, das neue Konzept. „So erhalten die Kunden für einmalige 24,- Euro pro Person die Möglichkeit, den eigenen Sporthorizont zu erweitern und neue Kurse aber auch andere KursleiterInnen kennenzulernen und für sich zu entdecken.“ Das vierwöchige Flatrate-Angebot ist zunächst vom 11. bis einschließlich 5. Februar 2021 geplant. Im Falle einer planmäßigen Wiederaufnahme des üblichen Kursprogramms, für das sich bereits online angemeldet werden kann, entfalle das Abo-Angebot so van der Wal. „Über das neue Konzept hinaus bieten wir zudem vier Online-Präventionsangebote für den Bereich Yoga an, für den sich ebenfalls ab sofort online angemeldet werden kann“, sagt Nicola van der Wal. Bei all der Unsicherheit in Zeiten der Pandemie steht eines fest: Seinen Optimismus und seine kreativen, neuen Ideen wird das Kulturzentrum balou auch im neuen Jahr weiterhin im Gepäck haben.

Anmeldung für das balou:live Abo werden ausschließlich via Mail unter Angaben von Namen und Telefonnummer mit dem Betreff „ABO“ an post@balou-dortmund.de entgegengenommen. Alle aktuellen Informationen finden Sie auch auf der homepage www.balou-dortmund.de. Ab Montag, den 4. Januar 2021, ist das Kulturzentrum balou telefonisch wieder MO-FR zwischen 9-12 Uhr unter 0231-99773630 zu erreichen.