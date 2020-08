Brackel. Die Rückenschule ist ein ganzheitliches Bewegungskonzept, das die Gesundhaltung des Rückens zum Ziel hat. Physiotherapeut Martin Reich führt seine Teilnehmer*innen durch dieses mehrwöchige Programm, das Rückenbeschwerden vorbeugen und/oder lindern soll. Die Teilnehmer*innen erlernen rückengerechtes Verhalten und einfache Übungen, die sich in den Alltag integrieren lassen. Der Kurs startet am 03.09.2020 und findet immer donnerstags zwischen 10:45 - 11:45 Uhr im balou statt und kostet 59 Euro.



Anmeldungen, viele weitere Kurse und detaillierte Infos erhalten Sie ab sofort online auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (Mo-Do: 9-16 Uhr, FR: 9-12h) unter 0231/99773630 oder via Mail unter post@balou-dortmund.de.