Brackel. Yoga, Pilates, Yoga oder doch lieber Gewichttraining?! Das Angebot Barre concept® im Kulturzentrum balou vereint gleich alles in einem Kurs. Ab dem 28.Oktober 21 bietet Trainerin Elzbieta Czajka immer donnerstags zwischen 19:15 - 20:15 Uhr dieses vielseitige Trainingsprogramm, das komplett an der Ballettstange ausgeführt wird, an. Mit einem Wechsel aus fließenden Bewegungen und konzentriert ausgeführten Übungsreihen sorgt das Workout für eine stabilere, gerade Körperhaltung und eine geschmeidige Muskulatur. Trainiert werden insbesondere die Bein- und Gesäßmuskulatur. Das ganzheitliche Training fördert außerdem die Straffung des Bindegewebes. Die Übungen werden barfuß, mit Stoppersocken oder in Ballettschuhen ausgeführt. Bitte eng anliegende, bequeme Kleidung tragen! Vorkenntnisse im Ballett sind nicht erforderlich. Es handelt sich um einen Fitness-, nicht um einen Tanzkurs und kostet 44 Euro. Zudem sind noch freie Plätze in folgenden Kursen frei.

Zumba

ab dem 29.10.21 - 17.12.21 immer freitags zw. 19:30-20:30 Uhr, 54 Euro

Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen (A)

ab dem 27.10.21 – 15.12.21 immer mittwochs zw. 19:30-20:45 Uhr, 74 Euro

Faszientraining-Pilates

Ab dem 28.10.21 – 16.12.21 immer donnerstags zw. 18-19 Uhr, 44 Euro

Eine Anmeldung ist auch nach Start der Kurse auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de möglich. Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum balou zudem über die aktuellen Hygienevorschriften.