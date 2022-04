Darauf haben die Judoka aus Scharnhorst sehr lange gewartet. Nachdem nun 2 Jahre lang die Corona-Einschränkungen den Judosport stark beeinträchtigt haben, ging es endlich wieder los.

Am 07. April 2022 hat die Abteilung Scharnhorst ein kleines internes Osterturnier organisiert. Abteilungsleiter Josef Arkadius Dawid hat die Kinder mit Musik und Geschenken überrascht. Alle Teilnehmer hatten viel Spass und es gab spannende Judo-Kämpfe untereinander.

Die Trainer wollten sehen, ob die Kinder bereit sind, für die Kreiseinzelmeisterschaften, die im Mai stattfinden. Auch viele Eltern waren anwesend und konnten sich von den Leistungen ihrer Sprößlinge vor Ort überzeugen.

Der neue Abteilungsleiter Josef Dawid, der auf der letzten Abteilungsversammlung Vladimir Eisele abgelöst hat, bedankt sich bei allen Trainern für die Mühen, Arbeit und die Geduld während der Pandemie-Einschränkungen. Der Trainingsbetrieb läuft wieder auf Hochtouren, jeweils Montags und Donnerstags ab 16: 30 Uhr in der Turnhalle der Buschei-Grundschule in Dortmund-Scharnhorst.

Jeder, der sich für den Judosport interessiert, kann gerne vorbeikommen und ein kostenloses Probetraining absolvieren. Weitere Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite unter 1jjjc-do.de

Wir freuen und auf euch :)