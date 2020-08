Brackel. Mit steigendem Alter steigt auch das Sturzrisiko. Das sagt der Deutsche Turner Bund (DTB), der als aktives Mitglied der Bundesinitiative Sturzprävention angehört. Deutschland zählt laut DTB etwa vier bis fünf Millionen Stürze pro Jahr. 30 bis 40% davon betreffen allein die Personengruppe der über 65-Jährigen. Dass Bewegung im Alter von großer Bedeutung ist weiß auch Regina Kalus, die sich als Seniorensportlehrerin dem Thema Sturzprophylaxe verschrieben hat. In ihrem vierwöchigen Kurs „Mobilitätstraining und Sturzprophylaxe“ im Kulturzentrum balou stellt die Kursleiterin ab September ein sehr praxisnahes Bündel an Übungen und Maßnahmen zusammen, die einem Sturzrisiko vorbeugen. Dazu zählen insbesondere ein moderates Krafttraining mit Muskelaufbau und Bewegungsübungen zur Gleichgewichtsschulung. Denn der „weitaus größte Teil aller Stürze beruht auf dem Verlust der Funktionsfähigkeit des Körpers, seine aufrechte Position im Raum zu erhalten“, so der DTB.

An diesem Punkt setzt der Kurs zur Sturzprophylaxe von Regina Kalus an, denn mit gezielten Übungen, die Bewegungen aus dem Alltag, wie beispielsweise das Treppensteigen beinhalten, werden Muskelkraft und Gleichgewichtssinn geschult und die Gefahr von Stürzen minimiert. Trainiert wird übrigens auch „mit Köpfchen“: Kurze Einheiten eines integrierten „Multi-Tastking-Trainings“ motivieren zusätzlich die „grauen Zellen“ im Gehirn. Neben praktischen Übungen informiert Regina Kalus zudem ausführlich darüber, welche Sturzrisiken es gibt und wie diese vermieden werden können. Die Teilnehmer benötigen Hallenschuhe und bequeme (Sport-) Kleidung. Also: Bleiben Sie in Bewegung!

Die Kurse finden an folgenden Terminen statt:



Septemberkurs; montags und mittwochs, zwischen 10 – 11 Uhr

7. und 9. September 2020

14. und 16. September 2020

21. und 23. September 2020

28. und 30. September 2020

Novemberkurs; montags und mittwochs, zwischen 10 – 11 Uhr

2. und 4. November 2020

9. und 11. November 2020

16. und 18. November 2020

23.. und 25. November 2020

Die Kursgebühr beträgt pro Kurs (Sept/Nov) 39,00€. Anmeldungen und detaillierte Infos erhalten Sie ab sofort online auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (Mo-FR: 9-16h, Fr:9-12h) unter 0231/99773630 oder via Mail unter post@balou-dortmund.de.