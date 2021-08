Brackel. „Lasst uns gemeinsam die Anstrengungen der letzten Woche hinter uns lassen und gemeinsam in die Welt des Vinyasa- Yoga eintauchen“, ruft Birgit Lübeck, Kursleiterin im Kulturzentrum balou, alle auf, die Entspannung und Fitness miteinander verbinden möchten. Ihr Kursangebot Ashtanga Vinyasa startet am Dienstag, 14. September zwischen 17:45 – 19:15 Uhr. Das Besondere: Die erste Stunde ist kostenlos! Das bietet die Möglichkeit, auch einmal etwas Neues auszuprobieren und den modernen Yoga-Stil, der aus der Tradition des Ashtanga Yoga hervorgegangen ist, unverbindlich kennen zu lernen. Das Angebot wird in einer Kleingruppe von maximal 7 Teilnehmer*innen stattfinden. Ein weiterer Kurs startet am 26. Oktober und wird als Präventionsangebot stattfinden. Beide Kurse finden analog statt.

Di., 14.09.21 – 12.10.21, 17:45-19:15 Uhr, 40 Euro

Di., 26.10.21 - 14 12. 21, 17:45-19:15 Uhr, 80 Euro (Präventionsangebot)

Anmeldungen sind ab sofort telefonisch (Mo-Fr zw. 9-12 Uhr und Mo-Do: 14-16 Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de möglich. Weitere Kursangebote des aktuellen Programms des Kulturzentrum balou e.V. sowie die geltenden CoronaSchutzMaßnahmen im Haus erhalten Sie auf www.balou-dortmund.de.